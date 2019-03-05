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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Altyapı eksikliklerini tamamlamamız gerekiyor' - YOZGAT

Bakan Dönmez: 'Altyapı eksikliklerini tamamlamamız gerekiyor' - YOZGAT

Bakan Dönmez: "Altyapı eksikliklerini tamamlamamız gerekiyor" - YOZGAT - STK temsilcileriyle buluşma - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Bakan Dönmez: - "Dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmek için altyapı eksikliklerini tamamlamamız gerekiyor"YOZGAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.(1)

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