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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Arslan: “Donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısını oluşturmak adına çok güzel işbirlikleri yaptık” - ANKARA

Bakan Arslan: “Donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısını oluşturmak adına çok güzel işbirlikleri yaptık” - ANKARA

- Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany'nin konuşması - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasıANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza törenine katıldı.
Bakan Arslan konuşma yaptı.

İmza Töreni 

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