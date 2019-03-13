Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Atık malzemelerle robotik el yaptılar - DENİZLİ

Atık malzemelerle robotik el yaptılar - DENİZLİ

- Atık malzemelerle robotik el yaptılar - "Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi" - Öğrencilerin atık malzemelerden ürettikleri robot el - Murat Duman'ın konuşması - Öğrencilerin geliştirdiği drone - Doğukan Orakcı'nın konuşması - Robotların futbol oynamasıAtık malzemelerle robotik el yaptılar - Denizli 'de "Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamında lise öğrencilerinin geliştirdiği teknolojik tasarımlar sergilendiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen etkinlikte lise öğrencilerinin geliştirdiği robotlar beğeni topladı.Pamukkale Kaymakamlığının "Teknolojinin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamındaki etkinlik dolayısıyla Kaymakamlıktan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yürüyüş sırasında teknoloji bağımlılığına dikkati çekmek için bazı öğrenciler sosyal medya görsellerinden esinlenerek oluşturulan maketlerin içine girerek zincirlere bağlı şekilde yürüdü.Program kapsamında Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları robotları açtıkları stantta sergiledi.Öğrencilerden Doğukan Orakcı, Emre Orhan, Murat Duman, Mahmut Topdemir ve Furkan Demir'in teknolojik tasarımları Denizli lilere tanıtıldı. - Hayalim daha büyük robotlar yapmak"Atık malzemelerden üretilen robotik el, hareket sensörlü robotlar ve drone, sergiyi gezenlerin ilgisini çekti. Etkinlikte cep telefonu yardımıyla kullanılan robotlarla futbol gösterisi de yapıldı.Öğrencilerden Murat Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir arkadaşının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlığın ardından kolunu kaybetmesinden etkilenerek bir biyonik el yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tamamen atık malzemelerden öğretmeninin yardımıyla bir biyonik el tasarladığını anlatan Duman, şunları dile getirdi:"Teknolojiye karşı hep bir ilgim vardı. Bu ilgiyi olumlu yönde kullanmaya başladım. Cep harçlıklarımı biriktirdim. Projemizde atık materyaller kullandık. Sokaktan bulduğum kontrplak ile zemin hazırladık. Köpük ambalaj malzemesinden parmaklar yaptım. Eski hoparlörlerden çıkardığımız telleri kullandık. Hayalim daha büyük robotlar yapabilmek."Mahmut Topdemir de gününü sürekli bilgisayar başında oyun oynamakla geçirdiğini belirterek, öğretmenin tavsiyesiyle robotik kodlama öğrendiğini ve arkadaşlarıyla yerli bir drone yaptıklarını anlattı.

Sosyal Medya Farkındalık Lise Öğrenci Cep Telefonu Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı