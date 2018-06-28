Ambargolara rağmen KKTC'li takım RoboCup Dünya Kupası'nın sahibi - LEFKOŞA İzle
- RoboCup 2018 Robotlar Arası Futbol Dünya Kupası'ndan detaylar - YDÜ Robotik Laboratuvarı takım kaptanı Ersin Aytaç ve YDÜ İnovasyon Merkezi Başkanı Ahmet Çağman2ın konuşmasıAmbargolara rağmen KKTC'li takım RoboCup Dünya Kupası'nın sahibi - KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesinin robot futbol takımı "NEUIslanders", ülkeye uygulanan ambargolara rağmen Kanada'daki RoboCup 2018 Robotlar Arası Futbol Dünya Kupası'ndan zaferle döndü - YDÜ Robotik Laboratuvarı takım kaptanı Aytaç: - "Robotun elektronik mühendisliğini, dizaynını ve yapay zekasını biz yazıyoruz. 9'a 6 metrelik sahada saha üzerindeki kameralardan gelen görüntüleri robotlara aktarıyoruz" - "Kendimize güvendik, üniversitemize güvendik, üretmeye çalıştık. İşin sonunda KKTC bayrağını en üstte görmek en büyük mutluluğumuz oldu" - "Her sene kendimizi bir adım öteye taşıdık. 24'üncü sıradan başladık, yavaş yavaş uğraşa uğraşa birinci sıraya kadar geldik"LEFKOŞA (AA) - MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) robot futbol takımı "NEUIslanders", Kanada'da düzenlenen RoboCup 2018 Robotlar Arası Futbol Dünya Kupası'nda ülkeye uygulanan ambargolara rağmen büyük başarı elde etti ve şampiyonluk kazandı.YDÜ Robotik Laboratuvarı takım kaptanı Ersin Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YDÜ Robot Futbol takımı olarak 10 senedir bu amaç için çalıştıklarını belirterek, KKTC'ye Dünya Kupası ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Kanada'da düzenlenen 2018 Robotik Dünya Kupası'na Amerika, Almanya, İran, Japonya, Çin Hollanda, Kolombiya gibi ülkelerden takımların katıldığını hatırlatan Aytaç, KKTC'ye uygulanan uluslararası ambargoları NEUIslanders ile yendiklerini ifade etti. - "Dünya Kupası'nda namağlup olarak şampiyon olduk"Aytaç, Dünya Kupasında 13 takımı geride bırakarak hiç gol yemeden ve namağlup olarak şampiyonluk kürsüsüne çıktıklarına işaret ederek, Dünya Kupası'nı KKTC'ye getirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
YDÜ Robot Futbol takımı olarak 7 senedir bu alanda mücadele ettiklerini anlatan Aytaç, "2012'de Meksika'da, 2013'te Hollanda'da, 2014'te Hollanda'da, 2015'te Çin'de, 2016'da Almanya'da, 2017'de Japonya ve bu sene de Kanada'da mücadele ettik. Her sene kendimizi bir adım öteye taşıdık. 24. sıradan başladık, yavaş yavaş uğraşa uğraşa birinci sıraya kadar geldik." şeklinde konuştu. Takım kaptanı Aytaç, robotların üstündeki her şeyi kendilerinin yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Robotun elektronik mühendisliğini, dizaynını ve yapay zekasını biz yazıyoruz. 9'a 6 metrelik sahada saha üzerindeki kameralardan gelen görüntüleri robotlara aktarıyoruz. Maç başladığı anda biz sadece kollarımızı bağlıyoruz, robotlarımızı seyrediyoruz. Biz sadece kendimize güvendik, üniversitemize güvendik, üretmeye çalıştık. İşin sonunda KKTC bayrağını en üstte görmek, en büyük mutluluğumuz oldu." diye konuştu. Kendilerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aytaç, robotik alanda dünyanın en iyi yapay zekasını geliştirdiklerini, robot futbol takımı olarak şampiyonluklarını korumaya çalışacaklarını, çok daha farklı projelere imza atacaklarını kaydetti. YDÜ İnovasyon Merkezi Başkanı Ahmet Çağman da robotların yanı sıra güneş enerjili arabalar üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, robotik futbol takımının bu sene kazandığı başarının diğer projeleri ileriye götürmek için kendilerine güç kattığını sözlerine ekledi.