AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım Silikon Vadisi’ni ziyaret etti - SAN FRANCISCO
- Yıldrım'ın silikon vadisini ziyaretinden detaylar - Yıldırım'ın yetkililerden bilgi alması - Yıldırım'ın Türk vatandaşlarla buluşmasıSAN FRANCISCO (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kaliforniya Silikon Vadisi’nde Apple, Google ve Facebook şirketlerini gezerek incelemelerde bulundu. Yıldırım, daha sonra Kaliforniya eyaletinin Menlo Park şehrindeki bir Türk restoranında verilen özel etkinlikte bölgede yaşayan Türk vatandaşları ile buluştu.
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