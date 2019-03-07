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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ailelere 'Momo' uyarısı - ADIYAMAN

Ailelere 'Momo' uyarısı - ADIYAMAN

Ailelere "Momo" uyarısı - ADIYAMAN - Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binasından detay - Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Cebrail Çirkin ile röportajAilelere "Momo" uyarısıADIYAMAN (AA) - Adıyaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Cebrail Çirkin, ailelere, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı çizim ve çocuklara yönelik diğer sanal tehditler konusunda uyarılarda bulundu.Cebrail Çirkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez Japonya'da bir sergide "Kuş Kadın" heykeli olarak sergilenen "Momo"yu oyun kurucuların alarak yeni oyun ortaya çıkardığına değindi. Bunu farklı telefon numaraları ile Whatsapp gibi farklı sosyal medya araçlarını kullanarak çocuklara gösterip onları bağımlı hale getirdiklerini kaydeden Çirkin, "Momo ile ilgili gençlerimiz ve çocuklarımızın korunmasını istiyoruz. Momo denilen bir karakter oluşturularak ve bu karakterin Whatsapp üzerinden yayılmasına ve çocuklarımızın aşama aşama intihara kadar götürülmesine, bağımlılık oluşturan bu oyuna ailelerimizin dikkat etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.Oyun kurucuların içe kapanık ve aile iletişimi zayıf çocukları hedef aldığını ve ailenin görmediği saat dilimlerinde çocuklara link atarak ulaştıklarını belirten Çirkin, ailelerin oyun ve eğlenceyi kontrol altında tutarak çocuklarla zaman geçirmelerini istedi.

Sosyal Medya Bağımlılık Korku Filmi Muhabir Sanal Tehdit 

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