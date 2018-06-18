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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'deki İHA yarışmasına Türk takımları damga vurdu İzle

ABD'deki İHA yarışmasına Türk takımları damga vurdu İzle

- İHA aracının yapılması - Uçurulması - Takımdaki yarışanlar - 69 üniversite takımının kabul edildiği Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'nda Türkiye'den 5 takım yer aldı - Dünyanın en iyileri arasında kabul edilen üniversitelerden gelen zorlu rakiplerle mücadele eden İTÜNOM 7, Lagari ise 8'inci oldu - Lagari, yarışma tarihinin en isabetli hedef atışını gerçekleştirerek bir rekora imza attıANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk takımları, dünyanın dört bir yanından sınırlı sayıdaki takımın katılabildiği Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'na (AUVSI SUAS 2018) damga vurdu.Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen yarışmaya, ABD’nin Maryland eyaleti ev sahipliği yaptı.Ön başvuru aşamasından geçebilen sınırlı sayıda yarışmacının katılmaya hak kazandığı organizasyona, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 69 üniversite takımı kabul edildi. Üniversiteler bünyesinde oluşturulan teknoloji takımlarının uluslararası yarışmalardaki başarısı giderek artan Türkiye, 5 takım ile AUVSI SUAS 2018'de yer aldı.Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve U.C. Berkeley gibi dünyanın en iyileri arasında kabul edilen üniversitelerden gelen zorlu rakiplerle yarışan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, ilk 10’a girerek önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Teknik Üniversitesi takımı İTÜNOM 7, Yıldız Teknik Üniversitesi Lagari takımı ise 8'inci oldu.Lagari aynı zamanda, yarışma tarihinin en isabetli hedef atışını gerçekleştirerek, bir rekora imza attı ve misyon kategorisini de 5'inci olarak tamamladı. - "Milli sanayi ve yerlilik çalışmalarını ileriye taşıyacaklar"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yarışmaya katılan Türk takımlarından dördüne destek verdiklerini söyledi.

Kacır, uluslararası yarışmalara katılımın Türk mühendislik öğrencileri için çok önemli bir tecrübe olduğunu vurguladı.Destekledikleri tüm Türk takımlarıyla gurur duyduklarını belirten Kacır, "Dünyada teknoloji ve mühendislik alanında güncel gelişmeleri takip eden ve okulda aldıkları teorik eğitimin ötesine geçerek sahada kendi projelerini geliştiren gençlerimiz, bugün savunma sanayisinde gerçekleştirilen milli sanayi ve yerlilik çalışmalarını ileriye taşıyacak. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu milli sistemleri üretecek kabiliyete sahip gençlerimiz, milli teknoloji hamlemizi gerçekleştirecek." diye konuştu.
- Dünyanın en kapsamlı yarışmalarındanABD Maryland'de 2002 yılından bu yana düzenlenen AUVSI SUAS, üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri insansız hava aracı sistemlerinin yarışmasına sahne oluyor.Yarışmada katılımcılar tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdikleri otonom olarak uçabilen, navigasyon ve sensör kabiliyetlerine sahip insansız hava sistemleriyle önceden belirlenen görevleri yerine getirmek için yarışıyor.Mühendisliğin farklı dallarından teknik bilgi ve becerilerin bir araya getirildiği yarışma, alanında dünyanın en kapsamlı yarışmaları arasında yer alıyor.

İnsansız Hava Aracı Savunma Sanayi Uluslararası Mühendislik Öğrenciler 

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