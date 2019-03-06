3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip yurda döndü (2) - İSTANBUL
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüntülü telefon görüşmesi yapmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg - Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip yurda döndü.
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