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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip yurda döndü (1) - İSTANBUL

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip yurda döndü (1) - İSTANBUL

- Ekipten genel görüntü - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması - Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un konuşması - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in konuşması - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg - Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip yurda döndü.

Rekor Çekim Milli Sporcu 

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