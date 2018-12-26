2019’da astronomi etkinlikleri halka yayılacak

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Uluslararası Astronomi Birliğinin yüzüncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2019’da halkın da katılacağı etkinlikler düzenlenecek. Projenin Türkiye ayağını Türk Astronomi Derneği yürütecek. Uluslararası Astronomi Birliği'nin yüzüncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2019 yılı astronomi etkinlikleri yılı olarak ilan edildi. ‘Aynı gökyüzü altında geçen yüzyılı birlikte kutlayalım’ sloganıyla yola çıkan etkinliklerde 100’e yakın ülkede 700 civarında etkinlik yapılması planlanıyor. Türkiye’de projenin yürütücüsü olan Türk Astronomi Derneğinin Genel Başkanı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, 2019 yılında yapılacak etkinliklerin amacının, astronomi ve gökbilimiyle ilgili yapılan keşiflerin gözden geçirilmesi, halka anlatılması ve halkı da işin içerisine dahil ederek gözlem şenlikleri, etkinlikler, konferanslar düzenlenmesi olduğunu söyledi.



Türkiye’nin herhangi bir yerinden, topluluk, kurum ya da bireysel olarak etkinlik düzenlemek isteyenlerin Türk Astronomi Derneğinin, www.tad.org.tr internet adresinden etkinlik kaydı yaptırabileceğini belirten Prof. Dr. Küçük, planlanan etkinliklere dair şu bilgileri verdi: “Yukarısı ve Ötesi Sergisi, Einstein Okulları, Açık Astronomi Okulları, İlham Veren Yıldızlar, Herkes İçin Karanlık Gökyüzü etkinlikleri 11 Şubat’ta Astronomi Dünyasındaki Kadınlar ve Kızlar Etkinlikleri yapılacak. Bütün bunları yaptıktan sonra her ülkeden gelen etkinlikler Uluslararası Astronomi Merkezinde değerlendirilecek ve bir ödül töreni düzenlenecek. Şu anda Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Sivas ve Doğu’da birkaç il etkinlik için kayıt oluşturdu. Yeni başvuruları da bekliyoruz.” Prof. Dr. Küçük, 2019 yılı astronomi etkinlikleri için Türkiye’nin her yerinden yeni başvuruları beklediklerini sözlerine ekledi.

