Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Zvezdan Mitrovic: “Her iki takım da iyi bir mücadele sergiledi”

Zvezdan Mitrovic: “Her iki takım da iyi bir mücadele sergiledi”

- LDLC Asvel Başantrenörü Zvezdan Mitrovic’in açıklaması

- ANKARA

Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Resif Bulduk 


- ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta müsabakaları kapsamında Türk Telekom’u 83-78 mağlup eden LDLC Asvel'de Başantrenör Zvezdan Mitrovic, agresif oyunlarının olumlu etki yaptığını belirterek, “Oyunun sonunda geçiş oyunlarından sayılar bulduk ve kazanmayı bildik” dedi.
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 83-78 üstünlüğüyle sonlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan LDLC Asvel Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, her iki takımın da iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.

Türk Telekom'un karşılaşmaya çok iyi başladığını vurgulayan Mitrovic, “3 sayılık atışlarda yüksek yüzdeyle giriş yaptılar. 2. çeyrekten itibaren daha agresif oynamaya başladık. Oyunun sonunda da geçiş oyunlarından sayılar bulduk ve kazanmayı bildik” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı