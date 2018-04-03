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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
'Zor bir atmosfer bizi bekliyor' - SİVAS

'Zor bir atmosfer bizi bekliyor' - SİVAS

"Zor bir atmosfer bizi bekliyor" - SİVAS - İdmandan görüntüler - Samet Aybaba'nın açıklaması"Zor bir atmosfer bizi bekliyor" - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Aybaba: - "(Atiker Konyaspor maçı) İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz"SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta zor bir atmosferin kendilerini beklediğini ancak 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla kulüplerin hedeflerinin belirginleştiğini, karşılaşmaların daha zor geçtiğini belirtti.
Önlerinde zorlu maçların olduğunu aktaran Aybaba, "Bizim biraz daha direnç kazanmamız lazım. İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz." dedi.
Ligde geçen hafta rakiplerinin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, "Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
- AntrenmanAybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı.

Atmosfer Teknik Direktör Rektör 

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