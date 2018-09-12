Zirve tırmanışlarıyla öğrencilerine ilham veriyor (1) - İSTANBUL
- Dağcılık eğitmeni Gökalp Saklı'nın Zirve tırmanışlarından görüntüler - Zirveye Türk bayrağı dikme Zirve tırmanışlarıyla öğrencilerine ilham veriyor - Dağcılık eğitmeni Gökalp Saklı:"Öğrencilerime, eğer gerçekten isterlerse neler başarabileceklerini kuru kuru anlatmak yerine, yaşadığım hikayelerle gösteriyorum" - "Dağcılık minimal bir spordur, size minimal yaşamayı ve azla yetinmeyi öğreten bir branştır. Ben de bunu çocuklara öğretmeye çalışıyorum"İSTANBUL (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Gökalp Saklı, zirve tırmanışlarıyla öğrencilerine ilham veriyor.Spor akademisi mezunu olan ve Birleşik Arama Kurtarma Derneği'nde görev alan Gökalp Saklı, yaptığı zirve tırmanışlarını sunum halinde öğrencileriyle paylaşarak, spor sevgisini genç yaştaki bireylere aşılamaya çalışıyor.Kendi hikayesini öğrencileri için yaşadığını belirten Gökalp Saklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerime doğa sporlarıyla alakalı sunum yapıyorum. Özel bir okulda görev yapıyorum. Öğrencilerime, eğer gerçekten isterlerse neler başarabileceklerini kuru kuru anlatmak yerine, yaşadığım hikayelerle gösteriyorum." diye konuştu. Sunumu için Kırgızistan 'ın Lenin zirvesine gittiğini ve 7 bin 135 metre yüksekliğe ulaştığını anlatan Gökalp, şöyle devam etti:"Özel bir dönemde olduğumuz için ve Zafer Bayramı'na denk gelmesinden dolayı aynı zamanda şehitlerimizi de anma amacıyla bu zirve faaliyetini gerçekleştirdim. Toplam 29 gün sürdü ve oldukça zorluydu. Dağcılık içinde ciddi riskler barındırıyor. Bunu oldukça bilinçli ve eğitimli olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca fiziksel ve mental hazırlık gerektiriyor. Dağcılık kişisel gelişiminiz için çok önemli bir spordur. Kendi kendinize yetebilmenizle alakalıdır. Sonuçta izleyicisi olan bir spor yapmıyorsunuz. Sizi alkışlayacak biri yok. Mental olarak gelişmeniz gereken bir branş. Sakin olmayı, sakin davranmayı ve çok ciddi eğitim almayı gerektiren bir branş." - "Veliler de sunumlara katılabiliyor"Gökalp Saklı, öğrencilerine izlettiği sunumlarına velilerin de katılabildiğini ifade etti. Sponsor konusunda zor bir dönem içerisinde olduklarını belirten dağcılık eğitmeni, öğrencilerinden çok güzel geri dönüşler aldığını vurguladı.Öğrencilerine hobilerinden de para kazanabileceklerini her fırsatta hatırlattığını dile getiren Gökalp Saklı, şunları kaydetti:"Sunumlara veliler de katılabiliyor. Esas güzel tepkileri onlardan alıyorum. Dağcılık minimal bir spordur, size minimal yaşamayı ve azla yetinmeyi öğreten bir branştır. Ben de bunu çocuklara öğretmeye çalışıyorum. Başka bir dünyanın da mümkün olabildiğini görmelerini istiyorum. Doktor ya da mühendis olmak zorunda değilsin, hobilerinden de para kazanabilirsin düşüncesini onlara anlatmaya çalışıyorum. En temelinde öğrencilere kendilerine yetme ile gerçek ihtiyaçlarını belirlemeyi öğretiyorum. Bir hedef belirlemeleri gerektiğini ve o hedef için bedel ödemeleri gerektiğini hatırlatıyorum."Öğrencilerin kendisinden zirve tırmanışı yapmak için yardım istediğini bildiren Gökalp Saklı, sözlerini şöyle tamamladı:"Her şeyin başı okul, onlara bunu söylüyorum. Karşılarında hayallerini ciddiye alan biri olunca çocuklar çok daha farklı yaklaşıyor. Zirveye Türk bayrağı dikmek gerçekten çok önemli çünkü orada çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Çok fazla milletten insan var. Orada o milli duygularınız çok daha üst seviyeye çıkıyor. İnanç, orada çok daha fazla devreye giriyor. Asla bırakmamanız, umudunuzu kaybetmemeniz ve inanmanız gerekiyor."