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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı İzle

Kura çekiminden detaylar

- İSTANBUL

Dera Çekim Kura Çekimi 


- Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda ilk mücadeleler 15-16 ve 17 Ocak tarihinde, ikinci maçlar ise 22, 23 ve 24 Ocak’ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde: Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor Ümraniyespor - Fenerbahçe Kayserispor - Akhisarspor Boluspor - Galatasaray Medipol Başakşehir - Hatayspor Aytemiz Alanyspor - Kasımpaşa Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok Antalyaspor - Göztepe
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