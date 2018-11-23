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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu Haberi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu Haberi

Kura çekiminden detaylar

- İSTANBUL

Minas Çekim Kura Çekimi 


- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan kamışlı TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da yer aldı. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminin ardından oluşan Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri şöyle: Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği Sivas Belediyespor - Trabzonspor Çaykur Rizespor - Balıkesir Baltok Nazilli Belediyespor - Göztepe Gençlerbirliği - Hatayspor Adana Demirspor - Medipol Başakşehir Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor Altay - Kayserispor Ümraniyespor - 1461 Trabzon Menemen Belediyespor - Kasımpaşa Fenerbahçe - Giresunspor Fatih Karagümrük - Akhisarspor Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor Keçiörengücü - Galatasaray
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