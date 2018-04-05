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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ziraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu - SARAYBOSNA Haberi

Ziraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu - SARAYBOSNA Haberi



: - Ziraat Bankası'nın ambleminin bulunduğu formalardan detaylar - Bosna Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş'ın açıklaması - Zeljeznicar Futbol Kulübü Başkanı Senad Misimovic'in açıklamasıZiraat Bankası, Zeljeznicar’a sponsor oldu - Bosna Hersek'te 21 yıldır faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin köklü kulüplerinden Zeljeznicar'ın ana sponsorluğunu üstlendiSARAYBOSNA (AA) - Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar'ın ana sponsoru oldu.Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da düzenlenen imza töreninde, ülkede 1997'den beri faaliyet gösteren Bosna Ziraat Bank, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nde 6 ve Bosna Hersek Kupası'nda 5 şampiyonluğu bulunan Zeljeznicar'ın resmi ana sponsorluğunu üstlendi.Bosna Ziraat Bank Müdürü Ali Rıza Akbaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bosna Hersek arasında derin tarihi bağların bulunduğunu anımsatarak, "Ziraat Bankası olarak futbolun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Son iki yıldır Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın da ana sponsorlarından biriyiz." dedi.
Zeljeznicar Futbol Kulübü Başkanı Senad Misimovic de dünya markası haline gelen Ziraat Bankası'nın ana sponsor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Formalarını Ziraat Bankası logosunun süsleyeceği mavi - beyazlı takım, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 22'inci haftasında 57 puanla birinci sırada bulunuyor.

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