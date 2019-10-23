Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zinedine Zidane: “Courtois bizi yenilgiden kurtardı” Video

Zinedine Zidane: “Courtois bizi yenilgiden kurtardı” Video

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Teknik Direktör Rektör Basın Mensupları 


- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Courtois’nın Galatasaray karşısında takımını mağlubiyetten kurtardığını söyledi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında deplasmanda karşı kaşıya geldiği Galatasaray’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fransız teknik direktör, mücadelenin tamamında ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, “Öncelikle rakip çok önemli iki üç gol pozisyonuna girdi. Courtois çok iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke 2. 3. golü bulabilseydik. Çok uğraştık ancak elde edemedik. 90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.
“Görevimin başındayım” Zidane, Galatasaray maçı öncesi kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında ise, “Geçmişte kazanılan geçmişte kaldı. Bugüne bakmak zorundayım. Ben burada görevimin başındayım. Takımım bugün sahada çok iyi iş çıkardı. Hepsini tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı. “Courtois bizi yenilgiden kurtardı” 47 yaşındaki çalıştırıcı, kalecileri Courtois’nın kendilerini mağlubiyetten kurtardığını aktararak, “Bugün özellikle ilk yarıda kurtardığı pozisyon vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. Çok önemliydi. Keşke 2 3 bulabilseydik. Çok ciddi takıma karşı ciddi bir ambiyansta oynuyorsunuz” diye konuştu.
Zidane, Benzema ve Hazard ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: “Benzema, Ramos’tan sonraki kaptanımız. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Çok iyi oynadığını takıma çok şey kattığını düşünüyorum. Hazard da önemli bir oyuncu. İki gol şansı buldu. Biri çok netti. Golü bulamadı ama elinden geleni yapıyor. Daha da iyi olacaktır.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Fransa Türkiye Maçından KarelerFransa Türkiye Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı