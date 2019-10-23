Zinedine Zidane: “Courtois bizi yenilgiden kurtardı” Video



- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kalecileri Courtois’nın Galatasaray karşısında takımını mağlubiyetten kurtardığını söyledi.



Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta maçında deplasmanda karşı kaşıya geldiği Galatasaray’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fransız teknik direktör, mücadelenin tamamında ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, “Öncelikle rakip çok önemli iki üç gol pozisyonuna girdi. Courtois çok iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke 2. 3. golü bulabilseydik. Çok uğraştık ancak elde edemedik. 90 dakika boyunca elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.

“Görevimin başındayım” Zidane, Galatasaray maçı öncesi kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında ise, “Geçmişte kazanılan geçmişte kaldı. Bugüne bakmak zorundayım. Ben burada görevimin başındayım. Takımım bugün sahada çok iyi iş çıkardı. Hepsini tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı. “Courtois bizi yenilgiden kurtardı” 47 yaşındaki çalıştırıcı, kalecileri Courtois’nın kendilerini mağlubiyetten kurtardığını aktararak, “Bugün özellikle ilk yarıda kurtardığı pozisyon vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. Çok önemliydi. Keşke 2 3 bulabilseydik. Çok ciddi takıma karşı ciddi bir ambiyansta oynuyorsunuz” diye konuştu.

Zidane, Benzema ve Hazard ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi: “Benzema, Ramos’tan sonraki kaptanımız. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Çok iyi oynadığını takıma çok şey kattığını düşünüyorum. Hazard da önemli bir oyuncu. İki gol şansı buldu. Biri çok netti. Golü bulamadı ama elinden geleni yapıyor. Daha da iyi olacaktır.”



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