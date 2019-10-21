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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Zidane: 'Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz'

Zidane: 'Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nın açıklamaları

- Zidane: "Yarından başlayarak, tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" İSTANBUL

Rektör 


- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane, maçı iyi hazırlandıklarını aktararak, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın 3 puan almak istiyoruz. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım. Oynayacak daha çok maçımız var hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak. Her zaman iyi oynamak istiyoruz ama bu olmuyor. Bizim Real Madrid'iz hata yapma lüksümüz yok ama bazen oluyor" dedi.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 1 puanının bulunması ve takımın başına Jose Mourinho'nun geleceği iddialarının sorulması üzerine Zidane, "Bu tarz haberler beni elbette rahatsız ediyor. Ben her zaman burada kalmak istiyorum. Pozitif olup elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

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