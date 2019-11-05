Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Zidane'dan Galatasaray maçı öncesi yorum yok - MADRİD

Zidane'dan Galatasaray maçı öncesi yorum yok - MADRİD

- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın açıklamaları - Futbolcu Marcelo'nun açıklamaları - Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sarı - kırmızılı ekiple ilgili tek kelime etmedi - Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane:"Bale'in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyorum" - Futbolcu Marcelo:"Çok zor bir maça çıkacağız. Özellikle evimizde bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Kazanmak istiyoruz"MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid 'in teknik direktörü Zinedine Zidane, düzenlenen basın toplantısında sarı - kırmızılı ekiple ilgili hiçbir yorumda bulunmadı.Teknik direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçı öncesi Madrid 'in Valdebebas ilçesindeki Real Madrid Şehri (Ciudad Real Madrid ) adlı antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
İspanyol basını, Zidane'a sadece takımdaki geleceği gündem konusu olan Galli futbolcu Gareth Bale ile ilgili sorular yöneltti.Real Madrid 'de 5 Ekim'den bu yana oynamayan ve sakat olduğu belirtilen Bale'in 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle Galler Milli Takımı'na çağırılması, basın toplantısındaki soruların temelini oluşturdu.Zidane, "Bale şu anda oynayacak durumda değil. Eğer hazır olmazsa Galler Milli Takımı'nda da oynamayacaktır." dedi.
Bale'in Real Madrid 'de oynamamasına rağmen Galler Milli Takımı'na çağırılmasının kendisini rahatsız etmediğini kaydeden Zidane, "Burada esas sorunu yaşayan futbolcu. Çünkü bizimle de oynamak istiyor. Benim, ocak ayında Bale'in takımdan gitmesini istediğim iddiaları tamamen saçmalık. Bale'in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyorum." şeklinde konuştu.
Galli oyuncu ile arasında diyalog olmadığı iddialarına, esprili bir şekilde, "Her sabah birbirimize günaydın diyoruz." cevabını veren Zidane, yıldız futbolcunun Real Madrid 'de oynamak istediğinden hiçbir şüphe duymadığını söyledi.

Zidane ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının önünde oynamanın hem heyecan hem de sorumluluk verdiğini vurguladı. - Marcelo: "Kazanmak istiyoruz"Real Madrid 'in Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo, basın toplantısında Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "Çok zor bir maça çıkacağız. Özellikle evimizde bu tip maçları oynamayı seviyoruz. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Galatasaray maçının Real Madrid açısından bir final gibi olduğu görüşüne katılan Marcelo, grupta iddialarını sürdürmek için kazanmak zorunda olduklarını ve sahaya da bu motivasyonla çıkacaklarını aktardı. - Real Madrid 'de 4 eksikGalatasaray maçı öncesi son antrenmanını yapan Real Madrid 'de sakat olan Nacho, Marco Asensio ve Gareth Bale antrenmana katılmadı. Sakatlıktan çıkma sürecinde olan James Rodriguez ise takımdan ayrı çalıştı.Santiago Bernabeu Stadı'nda yarın oynanacak Real Madrid - Galatasaray maçı TSİ 23.00'de başlayacak.

Yıldız Futbolcu Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fenerbahçe Liderlik Şansını KaçırdıFenerbahçe Liderlik Şansını Kaçırdı
Vodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerinVodafone İstanbul Maratonu'nda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin
Galatasaray Sahasında Ç.Rizeyi YendiGalatasaray Sahasında Ç.Rizeyi Yendi
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı