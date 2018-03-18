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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
'Zeytin Dalı Bisiklet Turu' - GAZİANTEP Haberi

'Zeytin Dalı Bisiklet Turu' - GAZİANTEP Haberi

"Zeytin Dalı Bisiklet Turu" - GAZİANTEP - Bisiklet turundan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'in açıklamalarıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale ve Afrin şehitlerinin anısına "Zeytin Dalı Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.
Türk bayraklarıyla donatılan bisikletleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hareket eden sporcular, yaklaşık 25 kilometre yol katederek Şahinbey Anıtı'na ulaştı. Sporcular burada, Çanakkale ve Afrin şehitleri için dua etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Bisiklet Turu"nu, Çanakkale ve Afrin'de şehit olan askerleri anmak ve harekata destek olmak için düzenlediklerini belirtti.
Bu vesileyle şehitleri andıklarını vurgulayan Demir, " Gaziantep 'te büyük bir bisiklet etkinliği oldu. Burada engelli ve engelsiz sporcularımız vardı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bu ülkeyi sahipsiz bırakmasın. Allah bu ülkeyi korusun." diye konuştu.
Bisiklet turuna yaklaşık bin sporcunun katıldığını, kamuoyunda algı oluşturmak istediklerini kaydeden Demir, "Bunu da başardığımıza inanıyorum. Türk halkına güzel bir mesaj veriyoruz. Bu vatan bizim, başka vatanımız yok." ifadelerini kullandı.

Şehit Akkale Bisiklet Irak 

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