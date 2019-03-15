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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki reaksiyonumuzdan memnunum”

Zeljko Obradovic: “Son çeyrekteki reaksiyonumuzdan memnunum”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in açıklamaları

- İSTANBUL

Bild Resif Gori 


- Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Barcelona’nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Takımımız son çeyrekte reaksiyon verebildi. Bu bölümde gösterilen oyundan memnunum” dedi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, 88-82 kazandıkları Barcelona Lassa maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takımının son çeyrekte verdiği reaksiyonla kazandıklarını belirten Obradoviç, “Maçtan önde rakibimizin nasıl oynayacağı çok belliydi. Tam saha presi agresif bir şekilde oynayan bir takım. Buna hazır olmamız gerekiyordu. İlk yarının sonucunda 1 top çalmamız ve 11 top kaybımız vardı. Onlar 5’e 5 oynadı kayıp ve top çalmada. Bu büyük bir fark. İkinci yarıya savunmamızı daha iyi ve hücumumuzu da agresif yapmamız gerektiğini düşündük. Barcelona ikinci yarıda da iyi oynamaya devam etti. Biz son çeyrekte reaksiyon verdik. İkinci yarıda sadece 1 top çalmaları ve 9 top kaybı oldu. Bu maçın dönüm noktasıydı. Öz güvenle topu kullanmaya başladık. Son çeyrekteki reaksiyondan çok memnunum takımımın. Taraftara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü galibiyete takımına çok yardımcı oldular. 4 maçımız kaldı Avrupa Ligi’nde. Salı günü Buducnost Podgorica ile oynayacağız. Rakibimizin şansı olmasa da sonuna kadar savaşacak bir takım. Taraftara ihtiyacımız olacak. Bu desteğin devam etmesini istiyorum” açıklamasında bulundu.
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