-Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen basketbolcu Sinan Güler'in açıklamaları

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- Zeljko Obradovic: "Güzel bir oyun sergiledik" İSTANBUL



- Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını Trabzonspor karşısında oynadıkları oyundan dolayı tebrik ederek, güzel bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 112-83’lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor gibi iyi hücum eden bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Obradovic, "Türkiye Ligi'nde fazla sayı kaydeden bir takıma karşı oynadık. Birçok oyuncuları iyi üçlük yüzdesiyle oynuyorlar ve 10-12 metreden atışlar kullanıyorlar. Hep onlara yakın olup bu üçlük atışlarını engellememiz gerektiğini konuştuk. Oyun anlayışımız onları savunmaktı. Zamanı herkese paylaştırmaya çalıştık. Tek sorunumuz Egehan Arna'ydı o yüzden fazla süre alamadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun sergiledik. Yeşilgiresun Belediyespor maçından sonra Play-off'a hazırlanacağız. Bu süreci iyi kullanmamız gerekiyor. Malaga maçından sonra da dediğim gibi değiştirmemiz gereken şeyler var" şeklinde konuştu.

"Baskonia karşısında saha avantajı çok önemli değil" Sırp başantrenör, THY Euroleague çeyrek final turunda eşleştikleri Baskonia karşısında saha avanajının kendilerinde olması sorulması üzerine, "Saha avantajı çok önemli değil. Oyuncularıma Baskonia'yı hafife almamaları gerektiğini söyledim. Çok iyi oynayıp, onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Geçen seneki tecrübemize bakarsak Atina'da saha avantajı rakipteydi ama biz tur atladık" diye konuştu.

Sinan Güler: "Takım olarak kendi oyunumuzu oynadık" Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen basketbolcu Sinan Güler ise, iyi hücum eden bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktararak, "Her şeyden önce skorun yüksek olacağını biliyorduk. Trabzonspor hücum odaklı bir takım. Biz takım olarak maçın önemli bir kısmında kendi oyunumuzu oynadık. Bu haftadan sonra Play-off sürecine hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.

