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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Zafer Turan: 'İyi futbol oynamayı amaçladık'

Zafer Turan: 'İyi futbol oynamayı amaçladık'

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan'ın açıklamaları

- Zafer Turan: "İyi futbol oynamayı amaçladık"- Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: "Antalyaspor, ilk maçın skor avantajı ile sahaya çıktı" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, kupada karşılaştıkları Antalyaspor maçı sonrası, “Turu geçmemiz için ekstra işler yapmamız lazımdı. Bu bilinçle geldik. Bu demek değil ki teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden Eyüpspor'da Teknik Direktörü Zafer Turan, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’un ilk maçta aldığı skorun avantajı ile maça çıktığını belirten Turan, “Bizim de turu geçmemiz için ekstra işler yapmamız lazımdı. Bu bilinçle geldik. Bu demek değil ki teslim olmaya geldik. İyi futbol oynamayı amaçladık. Futboldan keyif almayı, skora yakışır bir şekilde ayrılmayı istedik. Güzel da bir futbol oldu. Hem statda, hem de ekranları başında izleyenlerin de keyif aldığı, bol gollü bir oyun oldu. Futbolcular oyunu çirkinleştirmedi. Sakatlanma olmadı. Neticede güzel bir müsabaka oldu. Antalyaspor’a kupa ve lig maçında başarılar diliyoruz. Biz de ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Gerekli takviyeleri yaparak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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