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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yüzme Türkiye finalleri Trabzon'da başladı

Yüzme Türkiye finalleri Trabzon'da başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, kısa konuşması

Yüzme Yarış Yaşam Mücadelesi Açılış Töreni Trafik Kazası 

-Detaylar

- TRABZON

- Yüzme 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye finalleri yoğun katılımla Trabzon'da başladı.
Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral'in, geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesi nedeniyle müsabakalara katılamaması ise moralleri bozdu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 11-12 yaş ulusal gelişim projesinin finalleri 192 kulüpten Bin 200 yakın sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı.
Rize yüzme il birincisi Ebrar Meral, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon'da bugün başlayan yarışlara katılmaması moralleri bozdu. Ulusal Gelişim Projesi Finalleri’nin açılış törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, sporcular ve aileleri katılırken, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Ebrar Meral'in aralarında olmayışının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, acil şifa dileklerinde bulundu.
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