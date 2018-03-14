Yüzlerce Bayern Münih taraftarı Taksim’de toplandı

-Fotoğraf çektirmesi

-Tezahürat yapmaları

-Beşiktaşlı taraftarlar

-Genel ve Detay



- - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçı öncesi Bayern Münih taraftarları Taksim’de toplandı- Tezahüratta bulunan taraftarlar, bazı Beşiktaşlı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi İSTANBUL



- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacak olan Alman ekibi Bayern Münih taraftarları maç öncesi Taksim Meydanı’nda toplandı. Gezi Parkı'nda yeşil alanda oturan yüzlerce taraftar, tezahüratta bulunarak bazı Beşiktaşlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ikinci maçı öncesi Alman ekibi Bayern Münih taraftarları Beyoğlu Taksim Meydanı’nda toplandı. Vodafone Park’ta saat 20.00’de Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Bayern Münih taraftarları atkı ve formalarını giyerek tezahüratta bulundu. Gezi Parkı'ndaki yeşillik alanda oturan yüzlerce taraftar maç saatini bekliyor. Alman taraftarların bazı Beşiktaşlı taraftarla fotoğraf çektirmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

