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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Yusuf Yazıcı'yı yeni takım arkadaşı Zeki Çelik karşıladı - LİLLE İzle

Yusuf Yazıcı'yı yeni takım arkadaşı Zeki Çelik karşıladı - LİLLE İzle

- Zeki Çelik'in Yusuf Yazıcı'yı karşılaması - Fransız kulübü, 22 yaşındaki futbolcuyu 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurduİSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Trabzonspor'dan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı.Fransız kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Lille, transferi açıklamasının ardından Yusuf Yazıcı'nın tesisleri gezdiği görüntülerin yer aldığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Lille'nin paylaştığı bir başka videoda ise, yeni takım arkadaşı Zeki Çelik'in, Yusuf Yazıcı'yı karşılaması yer alıyor.Kulüp üst yöneticisi Marc Ingla, internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yusuf Yazıcı'nın transferinin Lille için memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Milli futbolcunun genç yaşına rağmen Türkiye'de popüler olduğunu aktaran Ingla, "Trabzonspor'un lideriydi ve milli takımda forma giyiyor. Mükemmel bir teknik kaliteye, yeteneğe ve sol ayağa sahip. Yeni sezonda gücümüze zenginlik katacak. Gelişimini bizimle de sürdüreceğinden eminiz. Yeteneğini en kısa sürede Ligue 1'de de gösterecek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Hoş geldin." ifadelerini kullandı.

Mel B İnternet Sitesi Milli Futbolcu Milli Takım Forma 

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