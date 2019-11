Yusuf Yazıcı: Fransa kuvvete dayalı bir lig

- Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'nın kuvvete dayalı bir lig olduğunu belirterek, "Sezon başı kampını kaçırdığım için kuvvet anlamında arkadaşlarımın gerisindeyim. Git gide daha iyi oluyorum" dedi.

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligdeki Metz maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transferinin ardından biraz zorluklar çektiğini belirten Yazıcı, "İlk başlarda biraz zorluklar çektim. Çünkü Türkiye’den ayrılmak benim için zordu. Git gide her gün Fransa’ya daha da alışıyorum. Dil olarak ders almaya başladım. Öğrenmeyi çok istiyorum. Hocanın kısa söylemlerini anlıyorum" diye konuştu.

"Fransa kuvvete dayalı bir lig" Fransa’nın kuvvete dayalı bir lig olduğunu ve bu konuda biraz zorluk çektiğini söyleyen genç futbolcu, "Sezon başı kampını kaçırdığım için kuvvet anlamında arkadaşlarımızın gerisindeydim. Git gide daha iyi oluyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Benim gelişimim için her anlamda yardım ediyorlar. Hocalarım da yardım etmeye çalışıyor. Git gide takıma daha da entegre oluyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan kazanmamız" Adaptasyon sorununu çabuk çözdüğünü ifade eden başarılı futbolcu, "Takıma daha fazla katkı yapmak istiyorum. Benim iç in önemli olan takımın başarısı. Sonra bireysel özelliklere bakıyorum. Önemli olan kazanmamız. Kendi performansımın gerisindeyim. Git gide istediğim performansa yaklaşıyorum. Gol anlamında katkı sağlamak istiyorum. Hocamın bana verdiği direktifleri yerine getirmek istiyorum" dedi.

"Bourdeux maçı benim için önemli" Bordeaux maçında takımdaki ilk golünü atmasının sorulması üzerine Yusuf Yazıcı, "Benim için ilk golü atmak önemliydi. Çok istiyordum. Her maç gol ve asist anlamında katkı sağlamak istiyorum. İlk golü Bourdeux’a attığım için o maç benim için önemli" diye cevap verdi. "Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın kendisinin hayali olduğunu açıklayan Yazıcı, "Çünkü çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir lig. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hayallerimi yaşıyorum. Valencia maçında bir pozisyon vardı. Onu atsam daha iyi olabilirdi, maçı kazanabilirdik. Futbolda bunlar var. Kaybettiğimiz için üzgünüz, bizim elimizdeydi. Futbolda bunlar var. Geçmişten ders alıp, önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Burası Trabzon’a göre biraz daha rahat" Trabzon’un futbol ile yatıp, futbolla ile kalkan bir şehir olduğunu belirten genç futbolcu, "Trabzon sadece futbol konuşuluyor. Kazanınca o hafta çok güzel geçiyor. Kaybedince çok kötü. Burası biraz daha rahat. Kaybedince taraftarlar daha sakin. Çünkü Trabzon’da sevinçleri en yukarıda, kaybedince en aşağıda yaşıyorlar. Lille taraftarlarına destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

"Fransa'da herkesin bir sistemi var" Fransa Ligi için düşüncelerini dile getiren Yusuf, "Herkes taktik yapıyor. Herkesin bir sistemi var. Futbolcular asla o sistemin dışına çıkmıyor. Hocamın bana söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Bana çok iyi bir sistemimiz var. Hocamız bazen sistemi değiştiriyor. Fransa Ligi’nin bu sistemini de farklı geldi. Böyle sistemde oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Metz maçı hakkında da konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Metz’in puan sıralamasına bakmamız gerekiyor. Son sıralarda ama Fransa Ligi’nde herkes birbirini yenebiliyor. Farklı bir lig" ifadelerini kullandı. "Zeki çok iyi bir oyuncu" Takım arkadaşı bir başka milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik için ise Yusuf Yazıcı, "Bana her anlamda yardımcı olmaya çalışıyor. Onun burada olması benim için bir şans. Çünkü tecrübesi var. Zeki performansına gelirsem; futbol bir performans oyunu zaten. İnişli çıkışlı olabiliyor. Zeki belki sizin dediğiniz gibi geçen yılki performansını 2-3 haftadır sergilemiyor. Zeki sezona iyi başladı.

Bana göre en kısa zamanda istediğiniz gibi olacak. Çok iyi bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisi yapıyor. Bunlarda futbolda olan şeyler" diyerek sözlerini tamamladı.



