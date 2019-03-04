Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yusuf Şimşek: 'Rakibimize oynama şansı vermedik'

Yusuf Şimşek: 'Rakibimize oynama şansı vermedik'

-Afjet Afyonspor teknik direktörü Yusuf Şimşek basın toplantısında konuştu

- Yusuf Şimşek: "Rakibimize oynama şansı vermedik" AFYON KARAHİSAR

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Şampiyon Rektör 


- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Rakibimize oynama şansı vermedik" dedi.
Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "İki tane genç kardeşimizi kaybettik, Ankaragücü camiasının başı sağ olsun. Maça gelince gerçekten zor bir maç olacağını biliyorduk, hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Futbolcu kardeşlerimizi ona göre motive ettik, maçın büyük bir bölümünde üstün olduğumuzu gördük. Sizler de gördünüz, ilk yarı üç dört tane net pozisyonumuz var. Rakibimize oynama şansı vermedik, futbolcu kardeşlerime nasıl oynamamız gerektiğini anlattık ilk yarıda. Sonlara doğru biraz yorulduk ama mücadelemizi devam ettirdik, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynadık. Ben futbolcu kardeşlerimin alnından öpüyorum inşallah bu kötü durumdan en kısa zamanda kurtulacağız" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı