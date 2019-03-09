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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yusuf Şimsek: “Önemli olan bu maçı kazanmaktı”

Yusuf Şimsek: “Önemli olan bu maçı kazanmaktı”

Hocanın toplantı odasına gelişi ve çıkışından detay

Toplantı Rektör 

-Yusuf Şimşek'in açıklamaları

- KARABÜK

- Spor Toto 1. Lig ekiplerinden AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek rakiplerinden birinin bu hafta kazandığını ve bu açıdan Kardemir Karabükspor maçı karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda AFJET Afyonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Bu tür maçların konsantrasyonu biraz zor olur. Rakip haftalar önce ligden kopmuş bir takıma ama sahaya çıkan 11 kişi var. Futbolcu kardeşlerim işi ciddiye aldılar. Gereken oyun tarzımızı sahaya yansıttılar. İlk yarı 2 gol, ikinci yarı 2 gol bulmak sevindirici. Hatalarımız tabi ki var. Bunları bu hafta telafi edeceğiz. Çünkü artık bu maçın sevinci soyunma odasına kadardı. Önümüzde daha zor bir maç var. Rakiplerimizin biri kazandı, biri yarın oynayacak. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmaktı. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu maç bizim için bitti” dedi.

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