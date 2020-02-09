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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Yusuf Şimşek: “Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak”

Yusuf Şimşek: “Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklamaları

- İSTANBUL

Rektör 


- Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 3-0’lık Ümraniyespor galibiyeti sonrası, “Galip gelmek önemliydi. Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak. Daha çok çalışacağız” dedi.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında İstanbul deplasmanında Ümraniyespor engelini 3-0’lık skorla geçen Balıkesirspor’da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, mücadele sonunda değerlendirmelerde bulundu. Aldıkları 3 puandan ötürü mutlu olduklarını belirten Şimşek, “Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha 3 gün olmasına rağmen fiziksel anlamda istediğimizi oyunculara veremedik ama mental olarak iyi olduklarını anlattık. Sahadan her şeyi yaptılar. Galip gelmek önemliydi. Balıkesir büyük bir camia. Bu galibiyet camiamıza ve bütün herkese armağan olsun. Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak. Daha çok çalışacağız” diye konuştu.

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