Yusuf Günay: “Ortada başarısızlık görmüyorum”

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- İSTANBUL



- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim olarak yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, “Ben ortada başarısızlık görmüyorum. Başarısızlık söz konusu değil. Galatasaray her alanda çok başarılı bir sezon geçirecek” dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, aralık ayı divan toplantısında yapılan eleştirilere yönetim adına cevap verdi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun kulübün 2018 yılında idari, mali ve sportif açıdan başarısız olduğu yönünde söylediği sözlere cevap veren Günay, “Öyle mi değil mi paylaşacağım. Mali yapısı geçmişten gelen negatif yansımaları pozitife çevirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Borçları azalttık. Bütün sporcuların maaşlarını zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı takımların sporcuları alacaklarını alamıyor diye sahaya çıkmıyor. Teşvik etmek yerine ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir” diye konuştu.

“İmkanımız olmadığı halde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi?” 2018 yılının Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yusuf Günay, “Hangi şartlarda şampiyon oldu? Zor şartlar altında elde ettiğimiz mücadele sonrasında kazandık. En büyük başarı Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmektir. Daha önce yaptığımız anlaşmalardan dolayı 5 milyon Euro zarar edilmesi gerekiyordu, 147 milyon Euro zarar ettik. İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi” şeklinde konuştu.

“Biz transferde 135 milyon Euro harcamadık” Transferde 135 milyon Euro harcamadıklarını, ilk defa 1.5 milyon Euro artı verdiklerini ifade eden Günay, “UEFA ile yapılan anlaşmalardan olayı eşit şartlarda mücadele etmedik. Anlaşma çerçevesinde bunları yapmak zorundayız. Avrupa kupalarına hak kazanılması bir başarıdır. 2018-2019 yılında şampiyon olacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Basketbolda biz geçen yılın 3’te 1 fiyatına takımlar oluşturduk. Kadınlar Eurocup’ta birinciyiz. Bu bir başarı değil mi? Erkeklerde voleybolda ikinciyiz. Geçen yıllara göre düşük rakamlar harcadık” ifadelerini kullandı. “Sponsorluk yapısını değiştireceğiz” İdari açıdan bir reform içerisinde olduklarını belirten Yusuf Günay, “Mali noktada sponsorluk konularında yoğun çaba içerisindeyiz. Katar’dan Kazakistan’a kadar, sponsorluk yapısını da değiştireceğiz. Size yakında büyük müjdelerimiz olacak. Gelir getirici çalışmalar var. İlk defa fan zone uygulamaları yapacağız. Galatasaray öncü bir şeye imza atacak” dedi.

Yönetim olarak yoğun çalıştıklarını vurgulayan Günay, “Ben ortada başarısızlık görmüyorum. Başarısızlık söz konusu değil. Galatasaray her alanda çok başarılı bir sezon geçirecek” dedi.



