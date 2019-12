Yusuf Günay: 'Kayyum atanması söz konusu değil'

-Detaylar



- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, göreve geldiklerinden bu yana olağanüstü olaylarla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bunlardan birisi de 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davada Galatasaray’ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ancak bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Rakibimiz Çaykur Rizespor. İlk maç Rize’de, ikinci maç stadımızda olacak. Türkiye Kupası denilince tabi ki Galatasaray... 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Ümit ediyoruz 19 kez kupayı müzemize götüreceğiz. Türkiye Kupası çok heyecan ve zevkli maçlara sahne oluyor. Bu açıdan da seyir zevki yüksek maçlar bekliyoruz. Motivasyonumuz tam. İnşallah turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupanın sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Dava açılmış durumda" Kulübe kayyum atanması için dava açıldığı haberlerinin sorulması üzerine Günay, "Göreve geldiğimizden bu yana her gün olağanüstü olaylarla karşı karşıyayız. Bunlardan birisi de 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75. maddesine göre Galatasaray’ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki dava açılmış durumda. Ancak bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Çünkü şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğunu tedbir kararları var, yürürlüktedir. Böyle bir şey olması söz konusu değil. Ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekte. Yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar. Olay bu" diye cevap verdi. "Ligin son maçı oynanmadan bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum" Başakşehir’de forma giyen Arda Turan ile ilgili kendilerine gelen bir şeyin olmadığı ifade eden Yusuf Günay, transferlerle ilgili olarak ise, "Henüz erken. Ligin son maçı oynanmadan bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. Lig sona erdiğinde bunları gündemimize alacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah Galatasaray zarar görmeden netice alırız" Eski başkan Dursun Özbek’in kulübe haciz işlemi başlatmasının sorulması üzerine ise Günay, şöyle konuştu: "Galatasaray, şu an bazı hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bu da aslında bankalarda yeterli derecede birikimimiz olmasına rağmen hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için bu Galatasaray’ın kaynaklarını kullanmakta bazı sıkıntılar var. Bu tip sorunlar yaşıyoruz. Kısa süre çok fazla uzatmadan sonuçlandırır, devam ederiz. Dursun Özbek ile görüşme oldu, oluyor. İnşallah kısa süre sonuçlandırılır ve Galatasaray zarar görmeden netice alırız." Hollandalı futbolcu Ryan Babel’in ücretini almadığı için kulübü FIFA’ya şikayetinin hatırlatılması üzerine Yusuf Günay, "Babel ile ilgili konu daha önce olmuştu. Ama gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.



