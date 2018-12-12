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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yusuf Günay: 'İdari açıdan bir reform yapma peşindeyiz' - İSTANBUL

Yusuf Günay: 'İdari açıdan bir reform yapma peşindeyiz' - İSTANBUL

Yusuf Günay: "İdari açıdan bir reform yapma peşindeyiz" - İSTANBUL - Kulüp başkan yardımcısı Günay'ın konuşması - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarıİSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, idari anlamda yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını anlatarak, "İdari açıdan bir reform yapma peşindeyiz. Daha etkin ve verimli bir çalışma için ihtiyaç duyulan personeller alınıyor. Bunun etkilerini çok kısa bir sürede göreceğiz." dedi.

Görece Erimli 

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