Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yusuf Erdoğan: “Lige iyi başladık”

Yusuf Erdoğan: “Lige iyi başladık”

Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları

- (Özel haber)- Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan:- “Trabzonspor maçını kaybetmemek de önemliydi” İSTANBUL

İhlas Muhabir Transfer Dönemi Paşalı Allah 


- Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, lige iyi başladıklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda daha iyi futbol oynayacaklarını söyledi.

Erdoğan, aynı zamanda eski takımı Trabzonspor'a da UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diledi. Kasımpaşa’nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında Trabzonspor ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçı değerlendiren Erdoğan, “Sezon başları yoğun ve ağır oluyor. Sıcak havaya rağmen üst düzey mücadele oldu. Rakibimizin yorgun geleceğini biliyorduk. Onlar da bizi güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Beraberliğe sevinebiliriz de, üzülebiliriz de. Değişik bir maç oldu. İyi bir yol izlediğimizi düşünüyorum, iyi mücadele verdik. Hala hazırlanma aşamasındayız. Bu maçı kaybetmemek de önemliydi. İyi başladığımızı düşünüyorum. Daha da üstüne koyup, ilerleyen zamanlarda daha iyi futbol oynayacağız” diye konuştu.
Eski takımı Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının hatırlatılması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, “Kalbimiz onlarla. İnşallah çok başarılı olurlar. İyi takım oldular. Güzel bir hava var onların da. İnşallah da böyle devam ederler” dedi.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı