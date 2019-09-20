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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

Havaalanından detay görüntüler

- TRABZON

Teknik Direktör Tezahür İspanya Tezahürat Rektör 


- Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü. Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05.30 sıralarında Trabzon Havaalanı'na inen bordo-mavili kafile, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti. Ünal Karaman'a destek Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. "Yan yana olacağız da" pankartı açan taraftarlar, meşalelerle Karaman ve takımı karşılayıp tezahüratlarda bulundular.
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