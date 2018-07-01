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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Yunan adasından Türk topraklarına 7.1 kilometrelik kulaç Haberi

Yunan adasından Türk topraklarına 7.1 kilometrelik kulaç Haberi

Yunan adasından detaylar

Yarış Yamaç Paraşütü Uluslararası Milli Sporcu Festival 

-Yarışmacıların gelişi
-Yarışmacıların hazırlanışı
-Kaş Kaymakamı ve Kaş Belediye Başkanının atlayışı
-Sporcuların yarışa başlayışı
-Sporcuların yarışı (drone görüntüsü)
-Sporcuların finiş alanına gelişi (drone görüntüsü)
-Sporcular detay
-Erkekler birincisi Emrah Özsevim röp.
-Kadınlar birincisi Nilay Erkal röp.
-Kaş Belediye Başkanı röp.,
-Detaylar

- - Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer:- “Yarışmamız her geçen yıl uluslararası boyutu genişliyor" ANTALYA

- 21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışması başladı.
Yunan adasından başlayıp Türkiye topraklarında son bulan yarışta, yarışmacılar 7.1 kilometre kulaç attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi işbirliğinde, 21. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışması başladı.
Yarışa katılacak sporcular, sabah erken saatlerde tekne ile Kaş'tan Meis Adası'na getirildi.
Aralarında 19 yabancı yarışmacının da yer aldığı 33’ü kadın 164 yarışmacı, yarışma öncesi ısınma hazırlıkları yaptı. Çeşitli yaş kategorilerine göre düzenlenen yarışmalara katılan sporcuların en genci 14, en yaşlısı ise 79 yaşında oldu. Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer denize atlayarak başlattığı yarışmada sporcular, Türk topraklarına yakın olarak bilinen Yunan adası Meis’in limanından 7 bin 100 metre uzaklıktaki Kaş Limanı’na doğru kulaç atmaya başladı.
Kaş Limanı’nda sona eren yarışmanın genel klasmanında erkeklerde 1 saat 37 dakika 02 saniyelik derecesiyle yüzme antrenörü Emrah Özsevim (41), kadınlarda da 1 saat 37 dakika 58 saniyelik derecesiyle milli sporcu Nilay Erkal (19) birinciliği elde etti. Yarışma sonrası duygularını dile getiren erkekler yarışma birincisi Emrah Özsevim, “Yaklaşık 7 bin 500 metrelik bir parkur. Bu başarıyı 6 ay sonra doğacak çocuğuma ve dünyada açlık çeken insanlara hediye ediyorum. Kulaçlarımı bunun için attım. Dostluk, kardeşlik dolu bir organizasyondu” dedi.
Yarışmaya üçüncü kez katılıp 3 birincilik elde eden kadınlar birincisi milli sporcu Nilay Erkal, “Bugün 1 Temmuz’da burada yüzmek çok gurur verici. Meis-kaş çok güzel bir parkur. Buraya ailecek zevkle geliyoruz, bir sonraki yarışlarım için çok güzel bir antrenman oldu. Gururlu ve sevinçliyim” diye konuştu.
Yarışlar sonunda gazetecilere açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, bu yıl 14.'sü düzenlenen yarışların son derece güzel geçtiğini söyledi.

Kocaer, festival ve yarışmalara Kaş’ı tanıtmak amacıyla başladıklarını ve her geçen yıl uluslararası boyutta taşındığına dikkat çekerek, “Kaş’ı tanıtmak, Kaş’taki turizmle meşgul olan esnafın turizm gelirini yükseltmek için bu yarışların gerekliliğine inanmıştık. Bu yarışın daha nice yıllara devam etmesini temenni ediyorum. Tatil, temiz denizde yüzmek, dalış, yamaç paraşütü ve Likya yollarında zevkle yürümek için Kaş’a gelin” şeklinde konuştu.
Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Belediye Başkanı Halil Kocaer tarafından verildi.

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