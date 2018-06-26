Yüksekovalı kayakçılar kış sporları için hazırlanıyor - HAKKARİ
- Kayak takımı sporcularının koşu antrenmanı ve ağırlık çalışması - Sporcuların tekerlekli kayak antrenmanı - Milli kayak antrenörü Bayram Ören'in konuşması - Milli biatloncu Zeynep Elif Durnalık'ın konuşmasıYüksekovalı kayakçılar kış sporları için hazırlanıyor - Katıldıkları organizasyonlarda şu ana kadar 80 madalya kazanarak başarısından söz ettiren Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki kayakçılar, kış sporları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Kayak Milli Takımı Antrenörü Bayram Ören:"Geçen yıl 32 madalya aldık. Bunu yüzde 150 artırarak bu sene 80 madalyaya ulaştık. 60 olan hedefimizin de üstüne çıktık. Kendi madalya rekorumuzu kırdık" - Milli biatloncu Zeynep Elif Durlanık:"Altı yıldır kayaklı koşuda Türkiye şampiyonuyum. En son Bolu'da Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Hedefim Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmak"HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Bu yıl elde ettikleri 80 madalya ile adından söz ettiren Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki kayak sporcuları, başarılarını sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Katıldıkları birçok organizasyonda başarılı sonuçlar elde ederek kayakta önemli bir yer edinen ilçede, aralarında 11 milli kayakçının da bulunduğu 50 sporcu, kış sporları için şimdiden asfalt ve yaylada antrenmanlarını sürdürüyor.Kayak Milli Takımı Antrenörü Bayram Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 - 2018 sezonunda kayaklı koşu ve biatlon branşlarında sporcularının çok büyük başarılar elde ettiğini anlattı.Sporcularının istekli ve azimli olduğunu dile getiren Ören, şöyle konuştu:"Geçen yıl 32 madalya aldık. Bunu yüzde 150 artırarak bu sene 80 madalyaya ulaştık. 60 olan hedefimizin de üstüne çıktık. Kendi madalya rekorumuzu kırdık. Çocuklarımız K2 Kayaklı Koşu Ligi'nde açık ara farkla Türkiye şampiyonu oldu. Bunun yanında uluslararası alanda da büyük başarılar elde ettik. Sporcularımız dört Türkiye rekoru kırdı. Türkiye adına biatlon branşında özellikle büyük başarılar elde edildi." - "Milli takıma giden sporcu sayımız arttı"Gelecek sezon da bu başarıyı katlayarak artırmayı amaçladıklarını belirten Ören, uluslararası organizasyonlarda başarı elde etmenin önemine vurgu yaptı.Sporcularının bunu başardığına dikkati çeken Ören, şunları söyledi:"Sporcumuz Zana Öztunç, dört Türkiye rekoru kırdı. Zana Öztunç ve Zeynep Elif Durlanık'ın olduğu takım, biatlonda dünya dördüncüsü oldu. Bayrak yarışında 4 kişi yarışıyordu. İkisi Hakkari Yüksekovalı sporcularımız. Geçen seneye göre milli takıma giden sporcu sayımız arttı. Şu an kayaklı koşuda 5, biatlonda 6 milli sporcumuz var. Bu büyük bir başarı, yüksek bir sayı." - "Devlet büyüklerimiz her türlü imkanı sağlıyor"Başarının ekip işi olduğunu kaydeden Ören, devletin kendilerine büyük imkanlar sağladığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:"Kayaklı koşu ve biatlon, çok zor branşlar. Kayaklı koşu, dünyadaki en zor 5 spor dalından biri olarak kabul ediliyor. Bu sporlarda destek çok önemlidir. Devlet büyüklerimiz de her türlü imkanı sağlıyor. Şu an inanın Avrupa'da olmayan malzemeler bizde mevcut. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. Başarının asıl mimarı onlardır. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İnşallah sistemli ve bilimsel bir şekilde, devlet büyüklerimizin de desteğiyle ilerleyen süreçte uluslararası anlamda ülkemize madalya kazandıracağız."Haftada bir gün dinlenecek şekilde günde çift antrenman yaptıklarını ve bu sene daha iyi ekipmanlara sahip olduklarını aktaran Ören, "Geçen sene ağırlık antrenmanı yapamıyorduk. Kuvvet antrenmanları çok önemli. Bize sağlanan destekle bu eksik de giderildi. Bu sene altyapıya birçok sporcu kazandırdık. Geçen sene toplam sporcu sayımız 120'ydi. Bu seneki hedefimiz 400'e ulaşmak." ifadelerini kullandı. - Zeynep Elif Durlanık: "En büyük başarıları elde edeceğime inanıyorum"Milli biatloncu Zeynep Elif Durlanık, 7 yıldır kayak branşıyla uğraştığını ve 3 senedir de Biatlon Milli Takımı'nda olduğunu söyledi.
Zana Öztunç ile milli takımın en iyi sporcularından olduklarını dile getiren Zeynep Elif, şunları kaydetti:"Uluslararası derecelerimiz var. Yüksekova'nın spor potansiyeli çok yüksek. Antrenör kadromuz da çok iyi. Gençlik olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Genel olarak dayanıklılık, kondisyon ve kuvvet çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki yarışta ülkemizi de Yüksekova'yı da temsil ederek en büyük başarıları elde edeceğime inanıyorum. Altı yıldır kayaklı koşu branşında Türkiye şampiyonuyum. En son Bolu'da Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Hedefim Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmak."