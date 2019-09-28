Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından - DENİZLİ

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından - DENİZLİ

- Yukatel Denizli spor - Kasımpaşa maçının ardından - Maçın ardından - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in konuşması - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in konuşmasıMaçın ardından - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz: - "Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı" - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: - "Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi"DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1 - 0 yenilen Yukatel Denizli spor'un teknik direktörü Yücel İldiz, son 2 haftadır gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, bunun kendilerine "pahalıya patladığını" ifade etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, Kayseri maçının ardından Kasımpaşa karşısında da gol atamadıklarına dikkat çekti.Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen hiç gol kaydedemediklerini kaydeden İldiz şöyle konuştu:"Golleri kaçırınca moraller bozuldu. Rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız." - "Kalemizi son ana kadar koruduk"Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise zor bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ve karşılıklı pozisyonların olduğunu belirten Özdeş, şöyle konuştu:"Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyon üretmeye odaklandı. Denizli 'nin etkili ve geniş alanda oynayabilen oyuncuları var, bireysel becerileriyle birkaç fırsat yakaladılar. İkinci yarıda biz topa doğru sahip olarak kenarları güzel kullandık. Attığımız golden sonra oyunun şekli değişti. Denizli , riskler aldı. Son bölümde forveti ikiledi. O bölümde beraberliği getirebilecek pozisyonlar da buldu. Son ana kadar kalemizi savunduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi. Şimdi milli maç arası girmeden Konyaspor maçını kazanmak için çaba harcayacağız."

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Milli Maç Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı