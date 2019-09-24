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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yücel İldiz: 'Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz' - DENİZLİ Haberi

Yücel İldiz: 'Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz' - DENİZLİ Haberi

Yücel İldiz: "Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" - DENİZLİ - Yukatel Denizli spor antrenmanından görüntüler - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in konuşması"Taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz:"Kasımpaşa maçı oldukça önemli. Bizim için kolay bir maç olmayacak" - "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah bu takım onları mahcup etmeyecek"DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizli spor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig'in 6. haftasında iç sahada Kasımpaşa ile yapacakları maçı kazanarak taraftarlarını sevindirmek istediklerini söyledi.

Denizli spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hacettepe ve Süper Lig'de Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Yücel İldiz antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol adına sahada güzel işler ortaya koymaya çalıştıklarını ve eksiklerinin bilinciyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ligde verdikleri mücadeleden memnun olduğunu belirten İldiz, "Oynadığımız her müsabakada oyun kalitemizin üzerine koyarak ilerliyoruz. Konyaspor maçı hariç oynadığımız her karşılaşmadan anlımızın akıyla çıktık. Yaklaşık 1,5 sezondur buradayım. Alışık olduğumuz bir sistem vardı. Yavaş yavaş bu sistemi değiştirmeye başladık. Bunun yararlı olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız hazır olunca çok daha iyi işler yapacağımıza eminim." diye konuştu.
Zorlu bir döneme gireceklerini ve her maçın zorlu olacağı bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan İldiz şunları kaydetti:"Çarşamba günü kupa maçında Hacettepe ile oynayacağız. Biz kupayı da çok ciddiye alıyoruz. Bu haftayı kayıpsız geçmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı da oldukça önemli bir karşılaşma. İyi bir kadroları var. Sezona iyi başlayamadılar. Oynadıkları her maçı kazanabilirlerdi. Şanssızlıklar yaşadılar. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Bizim de iyi bir gidişatımız var. Sahamızda kazanarak taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."Öte yandan, İldiz yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ve kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç oynadı.

Tarım Allah Rektör 

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