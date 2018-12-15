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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yücel İldiz: “Kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyi oldu”

Yücel İldiz: “Kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyi oldu”

Yücel İldiz’in gelişi

Devre Arası Allah Rektör 

-İldiz’in açıklamaları
-Detay

- KARABÜK

- Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, istedikleri gibi başlayıp, istemedikleri gibi bitirdikleri oyunu kayıpsız kapatmanın kendileri adına iyi olduğunu söyledi.

Geçen hafta zorlu bir maç oynadıklarını, bu hafta ise tam tersinde lig sonuncusu ile karşılaştıklarını hatırlatan İldiz, “Hafta içi ciddi mental çalışmalar yaparak konsantrasyonumuzu bozmamamız gerekiyordu. Nitekim maça da çok ciddi başladık. Skor da isteğimiz bir şekilde 3-0’a geldik ama enteresan bir şekilde sahada yaptığımız ferdi hatalar sonucu devreye 3-1 girmemize neden oldu. Saha içinde bir takım anlaşmazlıklar yaşadık. Devre arasında ikazlarla beraber ikinci yarıya daha iyi başlarız dedik ama yine aynı şekilde ferdi hatalarda dolayı gol yeyince maç 3-2’ye geldi. Bu da rakibin direncini arttırdı. Türkiye’nin gözü üzerinde olan bir müsabakada onlar da kendilerini göstermek adına haklı olarak ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok pozisyon yakaladık ama atamadık. Sonuç olarak istediğimiz gibi başlayıp, istemediğimiz gibi bitirdiğimiz oyunu kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyiydi. Buradan çıkaracağımız dersler vardı. Bu dersleri de çıkarırken de kayıpsız geçmek iyi olduk. Son hafta maçını da kazanıp devre arasına girmek istiyoruz” dedi.
İldiz, Karabükspor’un eski takımı olduğunu ve burada güzel günler geçirdiğini de kaydederek, “Burada en fazla üzülenlerden biri benim. İsteğim inşallah o güzel günleri tekrar yeniden yaşarlar” ifadelerine yer verdi.
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