-Yücel İldiz'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylar



( ESKİŞEHİR ) - Eskişehirspor'un puan kaybına tahammülü yok- Yücel İldiz: "Kayıpsız geçmek zorundayız" ESKİŞEHİR



- Spor Toto 1. Lig'de 4 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını belirten tecrübeli teknik adam, pazar günü önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman öncesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyeleri takımı ziyaret etti. TSYD Eskişehir Şubesi Başkanı Sadi Seda, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'e başarılar dileyerek, takıma tatlı ikramında bulundu. Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Yücel İldiz, Balıkesirspor karşılaşmasının önemine değindi. Son 6 haftayı en iyi şekilde bitirmek istediklerini kaydeden İldiz, "Gerçekten son derece önemli bir müsabakaya çıkacağız. Biliyorsunuz kalan 6 tane maçımız var. Eskişehirspor olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bunu geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Bu sene sağlıklı bir şekilde ligi Eskişehirspor adına bitirmek çok anlamlı bir iş olacak. Bu anlamda bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğimizi herkes biliyor. İnşallah oyuncularımız ile sahada son 6 haftayı en iyi şekilde tamamlayıp sezonu bitireceğiz" dedi.

"Kayıpsız geçmek zorundayız" Balıkesirspor karşılaşmasını mutlaka kazanmak istediklerini ifade eden İldiz, "Önümüzdeki sezonlar Eskişehirspor gerçek yarışmacı kişiliğine kavuşacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda bu haftaki maçımız çok önemli. Tabi ki kayba tahammülümüz yok. Rakibimiz de grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesi ama son haftalarda istedikleri neticeleri alamıyorlar. Bu nedenle onlarda buraya puan ve puanlar için gelecektir. Bizim de mutlak kazanmamız gereken bir müsabaka. Kadromuzun durumu biliyorsunuz. Genç arkadaşlarımızdan takviyeli bir kadromuz var. Bu anlamda seyircilerimizden ve herkesten destek bekliyoruz. Şu 6 haftayı saha içinde ve dışında birlik ve beraberlik içerisinde geçirirsek, hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum. Pazar günü bu hedefin ilk ayağı olacak. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kayıpsız geçmek zorundayız" diye konuştu.



