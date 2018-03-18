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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yücel İldiz: “Eskişehirspor ligi hak ettiği yerde bitirecek”

Yücel İldiz: “Eskişehirspor ligi hak ettiği yerde bitirecek”

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz'in açıklaması

- - Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- “Talihsiz bir gol yedik” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Spor Toto Süper 1. Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü Eskişehirspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 1-0 galip ayrıldı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor ligi hak ettiği yerde bitirecek” dedi.
Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

İldiz, “Arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Çok derinliği olmayan kadromuz var. Genç oyuncularımız dahil kazanma adına sahada mücadele verdiler. Maalesef çok talihsiz gol yedik. Arkadaşlarımın verdiği mücadeleden memnunum. Altı tane maçımız kaldı. Eskişehirspor kendisine yakışır şekilde sağlıklı şekilde bitirecektir. Yeter ki bu şekilde mücadele edelim” dedi.

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