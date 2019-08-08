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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak”

Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak”

Yücel İldiz'in açıklamaları

- - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- “Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var” UŞAK

Rehabilitasyon Milli Takım Transfer Dönemi Şampiyon Hazırlık Maçı 


- Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, “Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig'in bir gerçeği var” dedi.
Yeşil-siyahlı ekip Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Ligin ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü geçen senenin Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ı ağırlayacak olan Denizlispor’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İldiz, bir üst lige çıktıklarını ancak burada işlerinin daha zor olduğunu bildiklerini ifade etti.
Stat ve tesislerin yenilenmesi ile transfer konusunda adeta 24 saatlik bir çalışma yaptıklarını dile getiren İldiz, bu işlerin dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığını vurguladı. Ellerinden geldiği kadar takımı hazır hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan İldiz, “Kısa süre içerisinde camia olarak önemli işler başardığımızı düşünüyorum. Kabul etmek lazım ki halen çok eksiğimiz var. Çok önemli mevkilerde 3 oyuncuya daha ihtiyacımız olacak. Süper Lig'in bir gerçeği var. Bunlar önemli, neden önemli? Çünkü direkt takımda düşündüğümüz oyuncular var. Hadi Sacko bilindiği gibi milli takım maçlarında sakatlandı. Bu yüzden Galatasaray’ın 21 kişilik kadrosunda olabilirse iyi olur diye düşünüyorum. Zeki’nin burnu kırıldı ve gelir gelmez bir şanssızlık yaşadı. Mustafa rehabilitasyon dönemini yeni atlattı. Cuma günü hazırlık maçımız olacak Altay ile. Ama eksiklerimiz var. Burada biz biraz geç kaldık. Lig devam ederken transfer döneminde bu eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Tamamlamak da zorundayız çünkü kamuoyunun beklentisi bizden çok fazla. Transferin şampiyonuymuşuz gibi gösteriliyor. Ancak o iş öyle değil. Alternatif olarak aldığımız isimler de var. Ama eksiklerimiz var ve inşallah transfer döneminde bunu gideririz diye düşünüyorum” dedi.

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