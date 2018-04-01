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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yücel İdiz: “Başkan ile görüşerek istifamı vermeyi planlıyorum”

Yücel İdiz: “Başkan ile görüşerek istifamı vermeyi planlıyorum”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İdiz maç sonu açıklamaları

- ESKİŞEHİR

İstifa Protesto Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 29’uncu haftasında Eskişehirspor sahasında Balıkesir Baltok karşısında 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İdiz, “Başkan ile görüşeceğim, görüşme sonrasında istifamı vermeyi planlıyorum” dedi.
“Başkan ile görüşeceğim istifamı vermeyi planlıyorum” Eskişehirspor'un müsabaka içinde çok fazla gol fırsatını teptiğini kaydeden Teknik Direktör İldiz, yaptığı açıklamada; "İkinci yarı tüm mücadelemizle beraberliği yakaladık. Sahada takımın enerjisinin düşmesi için ne gerekiyorsa o oldu. Geldiğimiz noktaya bakıldığında, seyircimiz de haklı olarak oyuncularımızı protesto ettiler. Bu oyuncu kadrosuyla ekibimle elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Kadromuz bu. Başkan ile görüşeceğim, istifamı vermeyi planlıyorum. Belki de daha hayırlı olacaktır” diyerek istifa sinyallerine verdi.
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