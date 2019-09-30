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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Younes Belhanda: 'Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor'

Younes Belhanda: 'Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor'

Belhanda'nın açıklamaları

- Younes Belhanda: "Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor" İSTANBUL

Yıldız Futbolcu Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon Uttu 


- Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, elinden geldiğince Radamel Falcao’ya orta yaptığını ifade ederek, "Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaraylı futbolculardan Younes Belhanda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çenesinden yaşadığı sakatlıktan sonra maske takmasıyla ilgili olarak sorulan soruya Belhanda, bunun kendisi için büyük bir etki olmadığını ve sahada olduğu zaman maske ile oynadığını unuttuğunu belirtti.
PSG’nin topa sahip olmayı sevdiklerini ve onlara bu konuda izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Faslı futbolcu, bunun için kendilerinin etkili bir şekilde oynamaları gerektiğini ifade etti.
Radamel Falcao’nun çok fazla topla buluşmamasıyla ilgili yapılan eleştirilerinin sorulması üzerine Belhanda, “Falcao 3 maç oynadı. Bunu unutmamak gerekiyor. Çok gelen yeni gelen oyuncumuz var. Geçen sene zorluklarla başladık şampiyonluk olduk. Bu senede sabırlı olmamız gerekiyor. Bu sene de o yolda gittiğimizi unutmamak gerekiyor” diye cevap verdi. Elinden geldiğince Falcao’ya orta yaptığını ifade eden yıldız futbolcu, “Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız” dedi.

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