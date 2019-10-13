Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından

Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz açıklama

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

-Kırklarelispor Teknik Direktörü Vehbi Bulgurlu açıklama

- SAMSUN

- TFF 2. Lig 8. hafta müsabakasında karşılaşan Samsunspor ve Kırklarelispor maçının ardından her 2 takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor ile Kırklarelispor 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştılar. 4-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan 2 teknik adam, mücadeleyi değerlendirdi. 4-0 kazandıkları Kırklarelispor maçı için mutlu olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “2 hafta üst üste puan kaybettik. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Kubilay ve Bahattin benim kararım neticesinde kadroya alınmadı. Üst yönetimin kararı değil. Ben sportif olarak bu maçın kadrosuna almadım. Sürekli bir kadro dışı söz konusu değil. Takımla antrenmana çıktılar. Bundan sonra da takımla çalışacaklar. Benim tasarrufum ile bu maçın 18’ine alınmadılar. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.
Farklı bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını vurgulayan Kırklarelispor Teknik Direktörü Vehbi Bulgurlu, “Farklı bir mağlubiyet aldık. İlk yediğimiz gol kesinlikle yüzde 100 ofsayttı. Hakem hatası yüzünden 1-0 yenik duruma düştük. Bu moral bozukluğuyla da 2’inci golü yedik. İlk yarıyı 2-0 geride kapatınca maçı çevirmek çok zorlaştı. Yenildiğimiz için üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakım, puanlar toplamaya çalışacağız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Türkiye Arnavutluk Maçından KarelerTürkiye Arnavutluk Maçından Kareler
Cimbom Bir Puana Razı OlduCimbom Bir Puana Razı Oldu
Fenerbahçe - Antalyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Antalyaspor Maçından Kareler
Galatasaray - Paris Saint-Germain Maçından KarelerGalatasaray - Paris Saint-Germain Maçından Kareler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı