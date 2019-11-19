Yılport Samsunspor, Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - SAMSUN
- Yılport Samsun spor Genel Menajeri Mustafa Aztopal 'ın konuşması - Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın konuşması - Ertuğrul Sağlam'a doğum günü - Ertuğrul Sağlam'ın taraftar ile buluşması SAMSUN - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsun spor, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
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