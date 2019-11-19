Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yılport Samsunspor, Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - SAMSUN

Yılport Samsunspor, Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - SAMSUN

- Yılport Samsun spor Genel Menajeri Mustafa Aztopal 'ın konuşması - Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın konuşması - Ertuğrul Sağlam'a doğum günü - Ertuğrul Sağlam'ın taraftar ile buluşması SAMSUN - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsun spor, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Doğum Günü Teknik Direktör Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Milliler Şık Bitirdi!Milliler Şık Bitirdi!
Türkiye-İzlanda Maçından KarelerTürkiye-İzlanda Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Kazanmayı BildiBeşiktaş Evinde Kazanmayı Bildi
Galatasaray Rahat KazandıGalatasaray Rahat Kazandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı