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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Yılmaz Vural: ”Performansımız kabullenecek performans değil”

Yılmaz Vural: ”Performansımız kabullenecek performans değil”

Yılmaz Vural’ın konuşması

- ADANA

Toplantı Forma Kalamış Rektör Trol 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Maç öncesine bakıldığında aradaki puan farkı açılmaması gerekiyor ya hep ya hiç maçıydı, kazanmamız gerekiyordu” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup oldu. Maç sonunda basın toplantında konuşan Yılmaz Vural, ”Maç öncesine bakıldığında aradaki puan farkının açılmaması gerekiyor. Ya hep ya hiç maçıydı, kazanmamız gerekiyordu. Maçın başlamasıyla birlikte yan toptan attığımız bir gol oldu. Bizim için büyük bir avantaj oldu bu. Sonrasında, 24 dakikada bizim için kritik dakika. Rakibin o dakikaya kadar pozisyonu yok. Bizim Orkan'ın çok müsait pozisyonda kontrol edemediği bir top var. Onu gole çevirebilmiş olsa 2-0. Oyunun gidişatı değişirdi. 40 ve 42’inci dakikalar bizim için çok sıkıntı dakikalar. Hamidou çıkarken rakibe al kardeşim dedi rakip de bunu affetmedi gol oldu. Karşınızdaki takım bu ligin üst seviyesinde oynayan takım” şeklinde konuştu.
Vural sözlerine şöyle devam etti: "İkinci devrede yine çıkarken kaptırdığımız topla başımıza iş aldık. Yine 66. dakikada, yine Hamidou çıkarken rakibe kaptırdı. Nobre’in golüyle 2-1 rakip bulmuş oldu. 70. dakika sağ atılan uzun top içeri atıldı. Takip edemedik Nadir 3’üncü golü attı. Hücumda bir türlü çoğalamıyoruz, bunun sıkıntısını yaşadık maalesef maçta.” "Kim gidecek kim kalacak raporunu vereceğiz" İlk devredeki performanslarını beğenmediklerini aktaran Yılmaz Vural, ”Bugün bu devre bitti, birinci devredeki performansımız hiç kabullenecek bir performans değil. Ben burada Demirspor taraftarına çok teşekküre ediyorum. Onlarda gösterilen oyunu çabayı takdir etmeseler maçtan sonra bu kayıplara karşı hiç hoşgörülü olmazlar. İkinci devre seriye bağlayan takımlar gibi yaparsanız her şeyin değişmesi söz konusu olur. Yani burada bu yakalamış güzel sinerjiyi sonuca yansıtacak bir oluşum olacak. Sabah toplantı yapacağız artık takımın yapısını yeniden oluşturma eksikleri yeniden görme. Kim gidecek kim kalacaksa onun raporunu vermek üzere bir çalışma yapıyoruz uzun zamandır. Yarın yapacağımız toplantı takımın geleceği açısından çok önemli” dedi.

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