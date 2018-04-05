Yılmaz Vural Eskişehirspor'da

-Yılmaz Vural'ın açıklamaları

-Yılmaz Vural'ın kulüp personeli ile selamlaşması



- - Ayağının tozuyla açıklamalar yapan Yılmaz Vural;- "5 haftada hedef 15 puan" ESKİŞEHİR



- Eskişehirspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, tesislere gelerek açıklamalarda bulundu. Yücel İldiz'den boşalan Eskişehirspor teknik direktörlüğü görevine Yılmaz Vural getirildi.

Tecrübeli çalıştırıcı bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelirken, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu. Kalan 5 haftada 15 puan toplayacaklarını söyleyen Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıkacak. Dün Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal'ın kendisini aradığını söyleyen Yılmaz Vural, daha öncesinde herhangi bir görüşmenin yapılmadığını aktardı. Başkan Ünal'ın "Sana ihtiyacımız var' sözleri üzerine ücret konuşmadan Eskişehir'e geldiğini belirten Vural, ardından takım personeli ile selamlaştı. Öte yandan sözleşmenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

