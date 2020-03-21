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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yılmaz Vural'dan 'Evre kal' çağrısı

Yılmaz Vural'dan 'Evre kal' çağrısı

Yılmaz Vural'ın evde kal çağrısı

- İSTANBUL

Rektör 


- Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.
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